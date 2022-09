La Caritas Diocesana di Andria nell’ambito delle azioni del progetto Mestieri 2022, finanziato con fondi CEI 8×1000, intende promuovere l’autoimprenditorialità giovanile attraverso un intervento formativo che ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso azioni concrete di inclusione che possano consentire la possibilità di un “lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale”, come ama definire Papa Francesco (EG, 192).

Talenti in gioco è un concorso di idee con laboratorio operativo che intende sperimentare concretamente un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa giovanile che sia sostenibile eticamente, ecologicamente ed economicamente.

A partire dalla messa a fuoco dell’idea imprenditoriale, l’analisi dei potenziali clienti e competitor, alla definizione del business plan, alla individuazione delle modalità di finanziamento dello start-up fino alla messa a punto di una strategia di comunicazione mirata, i partecipanti saranno accompagnati al concreto utilizzo degli strumenti proposti.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani della Diocesi di Andria (Andria – Canosa di Puglia e Minervino Murge) con idee di impresa che si vogliono mettere alla prova in un percorso che ne possa attestare la sostenibilità e le potenzialità.

Il percorso si struttura in 6 moduli da 3 ore per un totale di 18 ore, che saranno svolte il sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 a partire da sabato 15 ottobre, e gli incontri si terranno presso i locali della parrocchia S. Cuore di Andria in Via Ponchielli.

Sarà possibile iscriversi attraverso un modulo informatico entro il 10 ottobre, per un massimo di 20 partecipanti. I partecipanti concorreranno con la loro idea imprenditoriale che sarà elaborata con gli strumenti offerti durante il percorso. Al termine ci sarà una valutazione che premierà le migliori 3 proposte imprenditoriali elaborate, con un premio in denaro (€ 500 al primo classificato, € 300 al secondo, € 200 al terzo). A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La Caritas si riserva la possibilità di finanziare le proposte imprenditoriali attraverso il microcredito del “Progetto Barnaba – dare credito alla speranza”.

Sul sito della Caritas Diocesana www.caritasandria.it sono presenti tutte le informazioni occorrenti, il calendario dettagliato degli incontri, il link per le iscrizioni: https://forms.gle/CbqxykoG9zuV79eY6 .

L’iniziativa sarà presentata venerdì 23 settembre alle ore 19,00 presso la sede della Caritas Diocesana in via De Nicola, 15 ad Andria in una conferenza stampa, alla quale la SS.LL. sono invitate a partecipare, che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Caritas diocesana di Andria.