È sempre allarme sicurezza nelle campagne. L’ennesimo furto è avvenuto nelle campagne andriesi, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso nel palazzo ducale Troianelli, alla cooperativa agricola I Briganti sono stati rubati, manomettendo ogni dispositivo di sicurezza un trattore, una fresatrice, attrezzi da lavoro di minore taglia e numerosi utensili da lavoro per un danno di diverse decine di migliaia di euro.

La CIA area Levante, nella persona del presidente Giuseppe De Noia, esprime solidarietà e vicinanza ai dirigenti della cooperativa ed ancora una volta lancia l’appello alle istituzioni per la problematica della sicurezza nelle campagne, aggravata dalla situazione di crisi che sta vivendo il mondo agricolo per effetto delle svariate calamità che si stanno verificando con i miseri e tardivi ristori e indiscriminato aumento dei costi di produzione che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle aziende agricole.

«La questione della sicurezza nelle campagne – ha dichiarato De Noia – è una priorità assoluta ed è una precondizione essenziale per il lavoro degli agricoltori in quanto cittadini e imprenditori. Senza sicurezza non ci sono le condizioni per garantire sviluppo sociale ed economico e una adeguata qualità della vita nelle aree rurali».