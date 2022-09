C’è curiosità per la prima trasferta stagionale della Fidelis targata Cudini dopo il buon esordio casalingo contro il Potenza. C’è curiosità per comprendere atteggiamento e prestazione a Viterbo.

Una settimana importante per i biancazzurri che hanno vissuto l’esordio al “Degli Ulivi” con circa 3mila spettatori e giovedì la presentazione ufficiale con centinaia di tifosi all’interno dell’Oratorio Salesiano. Insomma un entusiasmo che può essere determinate per una squadra giovane che ha bisogno di fiducia attorno a se

Di contro, però, c’è una Viterbese che ha cambiato molto e che nella storia è sempre stata molto indigesta alla Fidelis con tre precedenti al “Rocchi” con due sconfitte ed un solo pari.

Per il tecnico Cudini rosa al gran completo ed imbarazzo della scelta. Torna a disposizione anche Urso e ci sarà l’ultimo arrivato Fabriani. Per l’allenatore biancazzurro però nessuna distrazione in vista di altri due incontri importanti come i derby con il Cerignola ed a Taranto.

Il servizio su News24.City.