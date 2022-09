Sabato 10 e domenica 11 settembre c.a., presso la sede della Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura, sita ad Andria in zona Castel del Monte, C.da Castel del Monte cs, si terrà l’evento “PERCORSI SENSORIALI DELLA TRADIZIONE MURGIANA”.

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale ed il patrocinio della Provincia BAT e del Comune di Andria.

Quella che si intende proporre è un’iniziativa che, nel rispetto del principio strategico di valorizzazione dei prodotti tipici locali, mira ad innescare un processo di promozione che, attraverso le specificità e il patrimonio indiscusso dei prodotti made in Puglia (in particolare della Murgia), favorisca la diffusione dei valori del nostro territorio oltre i confini regionali, per condurre anche all’internazionalizzazione dell’offerta enogastronomica e turistica.

Il concept intende sponsorizzare il valore indiscusso della dieta mediterranea che coniuga salute, gusto ed eccellenze locale, il tutto nella cornice suggestiva di Castel del Monte.

Si proporrà un itinerario del gusto che, tra colori, profumi e sapori, si articolerà nelle diverse aree del Centro gestito dalla Fondazione presso Castel del Monte.

PROGRAMMA ATTIVITA’

SABATO 10 SETTEMBRE

Ore 10.00 saluti istituzionali

Ore 11.00 Presentazione del corso ITS “Tecnico superiore della Valorizzazione del Patrimonio enogastronomico”

Ore 12.00 Spettacolo musicale di “IROAI” – voce Manuela Lorusso accompagnata da Giuseppe Piazzolla alla chitarra e Andrea Dibarius al basso

Ore 12.00 Degustazione orizzontale e verticale di vini

Ore 12.00 Assaggio di oli extravergini di oliva

Ore 12.30 aperitivo/percorso di degustazione con oli, vini e prodotti tipici locali a cura di Sciannè

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Ore 10.30 Passeggiata guidata al sito Unesco “Castel del Monte” a cura di ArtTurism

Ore 11:00 Trekking nell’area di Castel del Monte a cura di ArtTurism

Ore 11.30 Laboratorio di disegno per bambini “Federico e il castello misterioso” a cura di ArtTurism

Ore 13.00 Banchetto conviviale “Alla tavola del contadino”: menù a cura del bistrot di Casa Sgarra con antipasto, primi per grandi e piccini, dessert finale degli aderenti alla FIPE Bar e Pasticcerie – Confcommercio Andria

Ore 13.30 Spettacolo musicale e danzante a cura di “Fabulanova Folk Ensemble”

Ingresso libero per la giornata del 10 settembre. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per partecipare alle iniziative di domenica 11 settembre è necessario prenotarsi ai seguenti recapiti telefonici: 392/6948919 – 339/5374390.