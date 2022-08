Viale Roma sarà impiegata per la fiera durante la festa patronale che si terrà ad Andria dal 17 al 19 settembre con un calendario ricco di eventi religiosi e folkloristici. Festa su cui pesano inevitabilmente i lavori di interramento della ferrovia in corso di svolgimento in gran parte della città.

Così come sancito nell’ordinanza sindacale di ieri e pubblicata sull’Albo pretorio del Comune, il Sindaco Giovanna Bruno ha reso noto che ci saranno delle variazioni in alcune zone della fiera per quanto riguarda i posteggi delle bancarelle che animano il centro cittadino, soprattutto nelle ore serali, durante la tre giorni di festa. Bancarelle che tornano dopo praticamente due anni di stop.

Cambiamenti dovuti, come detto, ai lavori di interramento della linea ferroviaria: per questo gli ambulanti saranno ubicati con le proprie bancarelle su Corso Cavour ed in parte su Viale Roma. Per consentire anche il distanziamento previsto da alcune norme anti contagio da covid-19, le bancarelle saranno disposte su un unico lato della strada.

Sarà poi lo Stato Sociale, come annunciato nei giorni scorsi, ad animare al termine della Festa patronale, la città federiciana con il tradizionale concerto purtroppo non svolto per due anni a causa della pandemia.