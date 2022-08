Il conto alla rovescia è quasi terminato. Venerdì 26 agosto prenderà ufficialmente il via la ventiseiesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, in programma fino al 4 settembre.

Ma se il sipario della kermesse non si è ancora alzato, la macchina organizzativa si è però già messa in moto. Da sabato scorso è aperta la biglietteria, che ha sede come sempre all’interno di Palazzo Iat, in Piazza Catuma. Qui è possibile acquistare, come avveniva anche negli anni scorsi, sia i biglietti per i singoli spettacoli che sottoscrivere dei mini abbonamenti. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito internet www.casteldeimondi.com.

Una quarantina gli eventi in calendario in questa edizione, tra spettacoli, workshop e laboratori. Saranno ospitati nei luoghi tradizionali del Festival: Officina San Domenico, Palazzo Ducale, Chiostro San Francesco, Museo Diocesano e la chiesa di San Riccardo, nel quartiere di San Valentino. Dal centro alla periferia, fino ad uscire dai confini della città, con alcuni appuntamenti organizzati anche a Castel del Monte e a Palazzo Beltrani.

Un primo anticipo dell’edizione 2022 si è già avuto ed è tuttora ben visibile in Piazza Catuma. Si tratta delle due interessanti installazioni dell’artista tranese Dario Agrimi, che con i suoi “Voli pindarici” e “Sofisma”, ha fatto da anteprima alla kermesse.

Le sculture, realizzate in silicone, hanno le forme di due anziani: un uomo e una donna. Il primo è in bilico su un trampolino alto 13 metri, in equilibrio precario, indeciso se tuffarsi o meno in un secchio pieno d’acqua che si trova sotto di lui. La seconda è sospesa a 2 metri dal pavimento, con la testa appoggiata alla parete di un’ipotetica stanza, come se stesse galleggiando all’interno della sua casa.

Due gustosi assaggi del variegato menù della manifestazione, appuntamento fisso dell’estate andriese.