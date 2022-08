È giunto presso gli Uffici della Questura di Barletta Andria Trani per la consueta firma; l’unico inconveniente è che lo ha fatto guidando un’autovettura che ha, poi, parcheggiato a qualche isolato di distanza dall’edificio di Via dell’Indipendenza n. 4, al fine di eludere eventuali controlli.

Infatti, il soggetto in questione – 63enne pluripregiudicato locale – è un sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno e patente di guida revocata, già oltre 4 anni fa, per mancanza dei requisiti morali.

Purtroppo per lui, l’iniziale transito, a bordo dell’autovettura, lungo Via dell’Indipendenza non è sfuggito ad un operatore di polizia, che era a conoscenza dei trascorsi criminali e dell’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo alla guida del soggetto; pertanto, subito dopo la firma, il sorvegliato è stato accompagnato presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione degli obblighi e prescrizioni inerenti alla Sorveglianza Speciale.

Infine il denunciato, ritirato il carteggio, chiamava un amico (con patente in corso di validità) affinché si mettesse alla guida della sua autovettura per riaccompagnarlo a casa.