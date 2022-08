Dimostrare compattezza per stigmatizzare questo gesto e rispedire al mittente il clima di intimidazione che si vuole creare. E’ questa la forte presa di posizione di sindacati, aziende ed amministrazione comunale che questa mattina si sono incontrati in una assemblea già programmata da tempo ma che, inevitabilmente, ha avuto tra i principali argomenti quanto accaduto ai due mezzi della raccolta rifiuti incendiati in via Vecchia Barletta da un gruppo di malviventi.

Il racconto dei lavoratori e dei sindacati ha mostrato tutta la fragilità ed i grandi rischi a cui vanno incontro ogni giorno gli operatori ecologici in servizio non solo ad Andria ma un po’ in tutte le città. Inciviltà e gesti intimidatori tra gli atti più frequenti. L’assemblea di questa mattina con i sindacati è servita anche per ribadire la vicinanza ai lavoratori.

