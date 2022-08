In fiamme due mezzi per la raccolta dei rifiuti ad Andria questa mattina all’alba. L’episodio è avvenuto attorno alle 5,30 in uno spiazzo di via Vecchia Barletta nei pressi dell’ex mattatoio dove generalmente vengono scaricati i mezzi più piccoli all’interno dei camion più grandi. Un guasto tecnico probabilmente ha fatto scattare le fiamme che hanno avvolto rapidamente i due mezzi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri di Andria. Non si registrano particolari disservizi per la raccolta dei rifiuti in città.