«Tratto aperto. Finalmente. SP ampliata e messa in sicurezza, attraverso un progetto vecchio di anni, portato avanti dalla provincia Bat. L’accesso al borgo Montegrosso era stato maldestramente chiuso. Ora c’è una rotatoria a consentirne l’ingresso. Questa amministrazione se n’è fatta carico sin da subito e già in campagna elettorale, raccogliendo il grido d’allarme lanciato da anni dai residenti, dagli operatori commerciali, dall’imprenditoria della zona». Lo scrive in una nota il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«Diversi gli incontri sul tema, per contemperare le esigenze di cantiere con quelle della vita reale. Ringrazio vivamente il presidente della provincia Bernardo Lodispoto, per la capacità di ascolto e di concretezza nella risoluzione dell’annosa questione.

Estendo il ringraziamento all’attuale dirigente provinciale Lorenzo Fruscio, che si è trovato a gestire questa patata bollente assumendosi le responsabilità legate alle determinazioni firmate per arrivare a questo risultato.

Lavoro importante per la comunità è stato svolto dal vicepresidente provinciale andriese Lorenzo Marchio Rossi e dai nostri consiglieri provinciali che a stretto giro dalla loro elezione hanno preso in carico la situazione in maniera ancora più incisiva del passato, quando Andria non era nemmeno più rappresenta in consiglio provinciale. Ringrazio chiunque in questo periodo si sia speso per salvaguardare il borgo, per proteggerlo dal rischio dell’oblio viabile: il comitato, il parroco, le associazioni, le famiglie, i giovani e meno giovani.

In alcuni momenti il confronto tra i diversi soggetti si è anche trasformato in scontro. A volte succede. Ma oggi, soddisfatti e sollevati, guardiamo al risultato raggiunto tutti insieme.

Stamattina in tanti mi hanno chiamato dicendomi “sindaco, è tutta un’altra cosa”.

È così: ne eravamo consapevoli e abbiamo lavorato intensamente per questo.

Buon ferragosto al borgo, per chi potrà esserci. Meta di tanti concittadini e turisti, quest’anno a Montegrosso si arriva con più tranquillità».