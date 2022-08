«Con dolore e sgomento ho appreso della scomparsa del dott. Andrea Sinigaglia. La morte mette sempre un punto, definitivo. Un abbraccio di vicinanza a tutta la famiglia e all’intera ASL BAT, per questa grave perdita. Professionista serio e attento, che ho avuto la possibilità di conoscere da tempo, per motivi lavorativi. Uomo propenso all’ascolto e alla risoluzione dei problemi. Voglio ricordarlo così, ringraziandolo per il lavoro svolto nel suo pur breve tempo a servizio del nostro presidio ospedaliero». E’ quanto si legge in una nota a firma del sindaco di Andria, Giovanna Bruno.