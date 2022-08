Pattuglie appiedate e il Camper della Polizia di Stato, hanno integrato il dispositivo predisposto nel fine settimana appena trascorso dalla Questura di Barletta Andria Trani, per rispondere alle istanze di sicurezza e di maggior presenza di divise espresse dalla cittadinanza e dai titolari di pubblici esercizi presenti in centro. Sono state impiegate oltre 8 pattuglie in servizi continuativi di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito, dislocate prevalentemente nelle aree, nelle strade e nei vicoli del locale centro storico, nelle ore serali e notturne di venerdì e sabato.