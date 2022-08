Mentre sul campo ci si avvicina alla stagione 2022/23, nelle aule dei tribunali l’annata 2021/22 fa sentire i suoi effetti sulla Fidelis Andria. Lo notifica il comunicato 26/A della Figc, notificando squalifiche a due dei protagonisti della salvezza ottenuta ai playout contro la Paganese. Si tratta di Nicola Di Leo e Vito Di Bari. Di Leo, tesserato come responsabile della Primavera biancoazzurra, ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra da ottobre 2021 a marzo, mentre Di Bari ha svolto – si legge – l’attività di allenatore della prima squadra “in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della Primavera”. Il tutto dopo la deroga di 30 giorni concessa il 4 febbraio dal settore tecnico della Figc. Per questo Di Leo è stato squalificato per tre mesi e mezzo e Di Bari per quattro mesi e mezzo. Stop di tre mesi anche per Saverio Abrescia, che avrebbe “assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra”, e Alessando Di Bari, che ha allenato la Primavera “sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione”. Inibito per tre mesi il presidente biancoazzurro Aldo Roselli con 5mila euro di ammenda per la società.

Intanto a San Giovanni Rotondo nasce la nuova Fidelis: il fine settimana ha portato in dote 17 reti nel test contro la Primavera e l’arrivo di Leon Sipos in attacco.

Squadra alta, tanto gioco sugli esterni, combinazioni di catena. Con una condizione in crescita. Questa l’identità della nuova Fidelis, in attesa di novità dal mercato.

Domenica è scattato il rompete le righe per la prima parte del ritiro, con ripresa martedì. Venerdì 5 agosto a San Giovanni Rotondo sarà tempo di sfidare in amichevole il Barletta, ambizioso club di Serie D. Start alle 17.30 con diretta su Telesveva.