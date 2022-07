Concluso l’ultimo Consiglio Comunale prima della pausa estiva che ha consentito l’adozione di importanti provvedimenti per la città.

Varie delibere approvate tra le quali: 1.000.000 euro per agevolazioni TARI che garantirà un risparmio medio del 5% per le famiglie andriesi; 1.200.000 euro per la manutenzione di strade urbane ed extraurbane e 200mila euro per la manutenzione del verde pubblico.

«Tutto questo è stato possibile grazie ad operazioni di variazioni di bilancio e della salvaguardia degli equilibri, con variazione di assestamento. Un risultato raggiunto grazie al contributo di tutta l’assise comunale, consiglieri di minoranza e di maggioranza», ha sottolineato la Sindaca Giovanna Bruno sulla pagina Facebook.