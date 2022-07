«Devo dire che rispetto a un anno fa ho visto un segnale di cambiamento. Ho visto giovani stanchi che hanno voglia di cambiare ed è con loro che dobbiamo dialogare perché attraverso loro ci sarà un cambiamento del territorio». Lo ha detto Roberto Pellicone, questore di Barletta-Andria-Trani a margine della cerimonia organizzata per celebrare un anno di insediamento della questura ad Andria.

«È stato un anno molto impegnativo, sotto molti aspetti – ha evidenziato – innanzitutto perché siamo dovuti partire con una questura nuova che ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio, stiamo ancora crescendo e l’organico è stato via via implementato. E questo ci consente ogni giorno di crescere e di dare risposte alle istanze dei cittadini». La provincia Bat è «un territorio difficile, ad alta intensità criminale, protagonista di fatti di un certo rilievo sul quale noi come Polizia di Stato assieme alle altre forze di polizia e alla magistratura ci siamo impegnati per dare risposte».

Sull’organico Pellicone ha sottolineato che «c’è una grande attenzione da parte del ministero dell’interno e c’è un programma che ripianerà progressivamente il personale. Siamo a buon punto e siamo ottimisti».