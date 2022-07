Il cartellone per l’estate andriese organizzato dalla delegazione di Confcommercio e dall’Associazione Asincrono, giunge alla sua terza serata anche questa volta con la musica live.

Dopo le passate serate organizzate con i Billie Hard e le cover dei Dire Straits, venerdì 22 luglio, con inizio alle ore 21,30 presso la suggestiva location del ristorante “Cucromia”, in via Canosa, 150 ad Andria, è la volta della suadente musica brasiliana, prettamente dal vivo, con lo spettacolo “Quei bravi ragazzi”. Valentina Cantora (voce), Nico Acquaviva (chitarra) ed Aldo Davide Di Caterino (flauto) si esibiranno con il repertorio “Chega mais perto”. Le musiche più belle e famose di autori quali Jobim, Caetano Veloso e Joao Gilberto risuoneranno nel verde parco di Cucromia.

«Ribadiamo anche per questa serata speciale dedicata alla musica carioca, l’invito a restare nella nostra città. Per questo abbiamo voluto organizzare una serie di serate musicali, di generi ed autori vari, con l’auspicio di poter vedere giovani e meno giovani insieme, nella nostra città in spensierate occasioni, con la voglia di stare insieme per apprezzare il bello della vita come la musica ed il buon cibo. Naturalmente estendiamo l’invito alla partecipazione anche agli amici dei comuni limitrofi ed ai turisti che in questi giorni si trovano presso la nostra città», commentano Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria e Saverio Zagaria, Presidente dell’Associazione Asincrono.

Un ringraziamento agli sponsor di queste serate musicali, Over The Net, Si.Marmi ed I’M Puglia che con il loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione degli eventi in programma.

È gradita la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare sia la Confcommercio di Andria al 328.5790935 o inviare una mail ad [email protected]