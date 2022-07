Resta in condizioni gravissime, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Bonomo” di Andria, il 32enne andriese precipitato su di una scogliera del lungomare Cristoforo Colombo di Trani nella notte tra giovedì e venerdì. Una vicenda in cui aleggia il mistero ma anche il grande riserbo da parte dei carabinieri che indagano sull’episodio. Le certezze sono che il giovane di 32 anni è stato rinvenuto riverso per terra e con gravissime ferite nei pressi dello scoglio di Frisio attorno alle 4 da alcuni passanti che hanno allertato immediatamente il 118. Poi il trasporto in ospedale e la lotta tra la vita e la morte in prognosi riservata.

I carabinieri lavorano alla ricostruzione di quanto accaduto precedentemente per capire l’esatta dinamica. Un gesto volontario, un gesto indotto o un litigio terminato male. Nulla viene escluso al momento con gli inquirenti a raccogliere informazioni ed immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona ed in particolare di un locale presente sul lungomare ma chiuso al momento del ritrovamento del giovane. Da alcune testimonianze raccolte sul posto sembrerebbe che il 32enne avrebbe avuto un acceso diverbio con un’altra persona prima di precipitare dalla scogliera. Ma anche la ricostruzione di questo episodio è nelle mani dei carabinieri.