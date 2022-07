Sono 8559 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia nel bollettino epidemiologico odierno. Oltre 26mila i test effettuati per un tasso di positività che si attesta oltre il 32%. Il dato più preoccupante, però, resta quello dei ricoveri che balzano ancora in avanti nelle aree non critiche. Dai 380 di ieri si passa ai 414 di oggi mentre sono 17 le persone nelle terapie intensive. Un rialzo che fa scattare nuovamente l’allerta nelle strutture ospedaliere pugliesi. Tre i decessi registrati rispetto ai 10 di ieri.

Le persone attualmente positive salgono ancora e toccano quota 69564 con poco meno di 4mila negativizzati. I casi provincia per provincia vedono a 2651 la provincia di Bari mentre a seguire ci sono i 2mila casi della Provincia di Lecce, i 1164 registrati nel tarantino e nella provincia di Foggia 929. Sono 920 a Brindisi e la BAT a 722 nuovi contagi. Sono 142 i residenti fuori regione e 31 provincia in via di definizione.