La curva dei nuovi casi in Puglia dà un nuovo e preoccupante strappo in avanti: secondo i dati del bollettino epidemiologico di oggi sono 11.642 i nuovi contagi registrati a fronte di circa 32.500 tamponi eseguiti. Un numero impressionante, mai così alto in questa nuova ondata del virus. Il tasso di positività sale a quasi il 36%. La situazione è in peggioramento in tutte le province pugliesi: 3.526 casi sono stati registrati solo nel barese, 2.742 nel leccese, 1.581 in provincia di Taranto, 1.312 in quella di foggia, 1.306 nel brindisino e 941 nella Bat. 200 contagi sono attribuiti a residenti fuori regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.239.956. Non va meglio anche sul fronte dei decessi: dopo lo zero di ieri oggi si segnalano 10 vittime del covid, che fanno salire il totale a 8.644. Cresce ancora il dato dei ricoveri: sono 398 i pazienti attualmente negli ospedali covid della regione. 380 sono in area non critica, 18 in terapia intensiva. L’unica buona notizia arriva dai negativizzati che tornano ad aumentare: quasi 5mila i pugliesi che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore. Dato comunque inferiore ai nuovi casi giornalieri. Pertanto gli attualmente positivi salgono ancora, quasi 65mila.