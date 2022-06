E’ accaduto poco fa nei pressi della rotonda in prossimità del territorio di Trani. Un furgone ed una Lancia Y, per cause tutte da accertare, si sono scontrate terminando la propria corsa oltre il guard rail della carreggiata dell’Andria-Trani. Il bilancio è di 3 feriti, fortunatamente non gravi. Due di loro sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”. Il terzo ferito avrebbe rifiutato i soccorsi. Sul posto sono intervenute una equipe sanitaria del 118 (giunta da Andria) e la Polizia Locale di Trani.