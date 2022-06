Da qualche giorno giungono segnalazioni da più parti della città di Andria per segnalare alcune lampioni accesi durante il giorno. Cosa sta accadendo? Si tratta di uno spreco? La risposta è No, poiché la sindaca Giovanna Bruno ha spiegato che si tratta di attività di manutenzione e censimento.

«Ci sono le luci accese, come anche in altre zone della città. Ringrazio chi, garbatamente, ha segnalato e chiesto informazioni. Evito di commentare chi come al solito dice falsità e crea allarmismi. Approfitto per spiegare anche a chi non sa: gli impianti sono in manutenzione e censimento. Operazioni che si fanno di giorno, in orari lavorativi.