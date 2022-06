Queste immagini si riferiscono ad un giovane studente di medicina a 5 mesi da un’operazione d’urgenza per una frattura lussazione dorso lombare all’Ospedale di Andria dopo un incidente in moto. Un’operazione delicata che, tuttavia, ha avuto un successo importante per la vita del giovane ragazzo che a distanza di pochi mesi ha potuto riprendere regolarmente la sua passione e cioè la break dance. Un successo costruito dall’equipe del Dr. Carmine Iaffaldano direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale “Bonomo” di Andria e presentato durante un importante congresso scientifico, giunto alla sua quarta edizione, sulla riabilitazione in corso di svolgimento all’interno del “Don Uva” di Bisceglie con responsabile scientifico il Dr. Luigi Di Bisceglie.

Il Dr. Iaffaldano ha presentato anche diverse altre attività d’eccellenza svolte nel presidio ospedaliero andriese anche in campo oncologico.

Tante durante il congresso le esperienze che sul territorio si trasformano in importanti punti di risposta sanitaria alle richieste della popolazione. Un confronto costante tra esperti, come in occasione di questo congresso nella BAT, in cui filo conduttore sono stati gli aspetti tecnici e gestionali ma anche le criticità e le prospettive della riabilitazione fiore all’occhiello anche del “Don Uva”.

