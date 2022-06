Enrico Berlinguer continua ad essere un punto di riferimento per chi voglia comprendere cos’è stata la politica italiana fra gli anni sessanta e gli anni ottanta. In tanti ci siamo chiesti, e continuiamo a chiederci, dove avrebbe condotto la sinistra e l’Italia se la morte non lo avesse colto prematuramente.

Un uomo dalla inesauribile passione per il suo lavoro, apprezzato per le qualità umane e politiche, oltre che per il rigore intellettuale e morale che lo ha sempre contraddistinto.

Ne parliamo insieme a Massimo D’Alema, Gianni Di Cagno e Laura Marchetti, lunedì 20, alle ore 11,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Andria.

La cittadinanza è invitata a partecipare.