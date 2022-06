Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Sindacato Autonomo di Polizia (sezione Bat):

«È sovente, percorrendo le strade che rientrano nella Provincia Barletta-Andria-Trani,

sia di interesse nazionale che provinciale, trovarsi di fronte a scenari di

abbandono di rifiuti indebitamente lasciati da cittadini che non hanno il benché

minimo rispetto né dei propri simili né dell’ambiente in cui viviamo.

Capita, spesso, che operatori della Polizia di Stato in servizio alla locale Sezione

Polizia Stradale di Andria, devono fermarsi in corrispondenza delle piazzole di

sosta delle strade statali e provinciali rientranti nella propria competenza

territoriale, per operare in controlli di polizia o fissare una postazione per il

rilevamento della velocità delle autovetture in transito su una delle bretelle

stradali in questione.

Un conto è il civismo cui gli operatori, con abnegazione, rispettano durante il

turno di servizio, un conto è la dignità che, oramai con consuetudine, durante

quei servizi, è calpestata proprio da quegli atti di inciviltà di cui gli stessi poliziotti

ne sono solo gli unici a subirne le conseguenze.

Lascio immaginare cosa significa operare in quelle piazzole dove, insieme a

buste di plastica che con il tempo continuano a deteriorarsi o vengono lacerati

dalla curiosità di animali predatori, feci di animali e in molti casi anche umane,

con spesso la presenza di carcasse di animali morti, i poliziotti devono permanere

ore e ore, specialmente quando si tratta di servizi tesi al rilevamento della

velocità.

Immaginate tutto questo, come si modifica (in peggio) quando le temperature

atmosferiche, ancor di più con l’avvicinarsi della stagione estiva, amplifica il

risultato di un’aria nauseabonda che si è costretti a respirare.

Con la presente, pertanto, confidando nella più ampia sensibilità, invito le

codeste società e ente provinciale, a voler porre, senza ulteriori indugi, fine alle

gravi criticità sopra evidenziate ripulendo e restituendo alla normale viabilità i

tratti di strada in narrativa.

Confido, inoltre, nella persona di Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta-Andria-Trani,

che voglia farsi da garante delle ragioni e delle richieste in questa nota

esposte, in modo da poter dare decoro al territorio e onore agli operatori di

polizia che in questa Provincia operano».