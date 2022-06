Non c’è ancora l’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi. La Fidelis ha scelto allenatore e direttore sportivo per la stagione sportiva 2022-2023. Panchina affidata a Mirko Cudini, che nell’ultimo campionato di serie C ha incontrato l’Andria da avversario alla guida del Campobasso. Sarà, invece, Sandro Federico, reduce da un quadriennio a Teramo, ad ereditare il testimone da Pasquale Logiudice e si occuperà del mercato della Fidelis. Il presidente Aldro Roselli non smentisce.

Lo stesso discorso vale per il tecnico.

Roselli rassicura i tifosi sull’iscrizione e sul silenzio degli ultimi giorni.

Capitolo Saracco. Il portiere della Fidelis piace alla matricola Cerignola, ma…

