Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.164 del 07/06/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, dalla Chiesa parrocchiale “Cuore Immacolato di Maria” muoverà la Processione Eucaristica in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ha istituito domenica 19 giugno 2022, IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA sino a cessata esigenza, sul seguente percorso: via C. Violante, via Paganini, via Puccini, via Verdi, via Montegrappa, via Duca di Genova, corso Cavour, viale Roma, piazza Trieste e Trento, via Vespucci, via Ferrucci, via Bovio, piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, piazza Duomo.

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, dalle ore 19.00 sull’intero percorso a partire dalle ore 16.00 sino a cessata esigenza.

La suddetta disciplina diverrà operante con l’installazione della segnaletica mobile e con la sistemazione di transenne mobili.