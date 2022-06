Fede, tradizione e culto popolare: si ripeterà quest’anno, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, il rito della Madonna dell’Altomare ad Andria. Un culto che si ripete dal 1598 nella città federiciana. Proprio in quell’anno si narra, che una bambina caduta in una cisterna, in piena campagna dove ora sorge la Chiesa dell’Altomare, venne ritrovata dopo tre giorni e varie ricerche, perfettamente asciutta ed in buona salute. La storia tramandata nei secoli, dice che la bambina fosse stata aiutata da una donna che l’aveva sorretta al di sopra della superficie dell’acqua per tutto il tempo. All’interno del pozzo fu poi realmente ritrovata proprio l’effige di quella che fu denominata Madonna dell’Altomare. Ed il culto si è tramandato per oltre quattro secoli sino ad arrivare ai giorni nostri in cui il simulacro sulla barca viene trasportato per le vie della città tra due ali di folla. Un appuntamento che in questo 2022 si carica di numerosi significati anche perché, come ci spiega Don Francesco Di Tria, rettore del santuario, c’è stato un lungo ed importante lavoro di preparazione.

La storia della Madonna dell’Altomare però si arricchisce anche di un altro miracolo accaduto oltre 50 anni dopo a metà del ‘600. In piena pandemia da peste anche Andria pagò un caro prezzo ma quella fiamma sempre viva grazie all’olio che ogni giorno portava una donna, salvò una bambina ammalata. Un miracolo, anche questo, tramandato nei secoli ed arrivato sino ai giorni nostri grazie ad un certosino lavoro di ricerca. Tante le attività in corso e quella che ci saranno per i festeggiamenti della Madonna dell’Altomare. Ma tra le parti più suggestive c’è proprio l’uscita dalla Chiesa accolta da tanti applausi e canti per un rito che vede la partecipazione di migliaia di fedeli provenienti non solo dalla città di Andria ma anche dai territori limitrofi e da altre province. Un cammino che si distribuisce, poi, in tutta la città per quasi 12 chilometri. Mancherà solo il tradizionale appuntamento con l’Ospedale “Bonomo” ancora offlimits per le regole sul Covid-19. Ma ai malati sarà riservato un momento di preghiera con il passaggio attraverso una casa di riposo della zona. Martedì 7 giugno a partire dalle ore 17 sarà però tempo di diretta anche per Telesveva e News24.City che seguiranno tutte le fasi preliminari e l’inizio della processione della Madonna dell’Altomare di Andria dopo due anni di assenza.