Proseguono le audizioni in 1^ Commissione Regionale sul nuovo Ospedale di Andria, a cui partecipa personalmente il Sindaco Bruno, come da mandato ricevuto formalmente dal Consiglio Comunale.

«Il tema della viabilità ed accessibilità al nuovo Presidio ospedaliero è centrale visto che dal progetto questo tema è escluso. Per questo il Comune di Andria – ha sottolineato il Sindaco durante l’audizione – ha da subito posto la necessità di lavorare sull’attuale tangenziale, ampliandola. In capo all’ASSET, l’agenzia Regionale che si occupa di progetti strategici, c’è il lavoro di proposta progettuale della viabilità, attraverso attività di coordinamento con tutti gli Enti interessati”. Durante l’audizione di ieri ASSET ha comunicato di aver elaborato alcune proposte che saranno rese note a breve. Nel frattempo la Prima commissione regionale ha affrontato il tema dei costi del nuovo Ospedale, lievitati in fase progettuale in considerazione di esigenze differenti, del passaggio dell’Ospedale da 1° a 2° livello e dell’inserimento del polo universitario. I progettisti sono impegnati nella consegna degli elaborati definitivi, frutto pure delle prescrizioni poste, nella fase della conferenza di servizi, da alcuni degli Enti interpellati. Il Sindaco Bruno durante l’audizione ha ribadito l’importanza di “definire le soluzioni di accessibilità, oltre che garantire l’ulteriore provvista economica idonea a coprire quanto sarà valutato necessario».

Il 6 giugno la commissione regionale procederà con altre audizioni.