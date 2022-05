Parte oggi il click day della Regione Puglia per la prenotazione del Reddito Energetico, la misura voluta per favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o Condominiali. La Regione metterà a disposizione circa 7 milioni di euro da dividere con un contributo massimo a fondo perduto di 6mila euro.

Di questo e di altro si è discusso in un incontro ad Andria organizzato dal Movimento 5 Stelle in collaborazione con il Partito Democratico cittadino per informare e confrontarsi su di una misura che parte dalle fasce più deboli della popolazione.

In un momento in cui c’è così tanta preoccupazione per la necessità di provvedere alla produzione di energia alternativa al fossile, questa misura rientra in un’ottica lungimirante di prosecuzione di azioni sempre più diffuse di questo genere.