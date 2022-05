Ricoveri e attualmente positivi in ripida discesa ma in compenso il virus fa altre 14 vittime. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia, sulla base delle informazioni fornite dal bollettino epidemiologico giornaliero della Regione. Oggi, martedì 24 maggio, si segnalanonuovi casi accertati, a fronte ditamponi analizzati, con un tasso di positività pari al. Più di un terzo dei contagi odierni si riferisce alla sola provincia di Bari, ancora la più colpita con 830 nuovi casi, seguita da Lecce con 482, Taranto 394, Foggia 311, Brindisi 189 ed infine la Bat con 169 contagi, ai quali vanno aggiunti quelli di 22 residenti fuori regione e 10 di provenienza non ancora accertata. La somma dei casi Covid registrati in Puglia, da quando è cominciata la pandemia, sale a quota. E a salire, purtroppo, è anche il numero dei morti:i decessi registrati tra ieri ed oggi, che portano il totale delle vittime. Buone notizie invece dal fronte ospedaliero: da giorni continua a scende il dato relativo alle pazienti Covid che occupano posti letto nelle strutture sanitarie regionale. I ricoverati sono complessivamente, di cui 356 in area non critica e 17 in terapia intensiva. Va sempre più giù anche la cifra riferita alle persone attualmente positive, che scendono a, con quasi mille malati in meno rispetto a ieri. Nuovo balzo in avanti, infine, dei negativizzati, che raggiungono quota, con oltre 3.300 pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.