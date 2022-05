Scendono drasticamente i nuovi casi in Puglia secondo i dati del bollettino epidemiologico di oggi, con riferimento alla domenica appena trascorsa. Effettuati poco meno di 6 mila tamponi, pertanto i nuovi contagi registrati sono 584, un numero così basso che non si vedeva da tempo. Buone notizie per quanto riguarda i decessi, zero nelle ultime 48 ore, ovvero per due bollettini consecutivi. 203 i nuovi casi rilevati in provincia di Bari, 125 in quella di Lecce, 77 nel foggiano, 69 nel tarantino, 62 in provincia di Brindisi e 44 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a quasi 1.122.000. Il dato dei decessi, come detto, resta invariato a 8.442. Nel weekend si stabilizza la discesa dei ricoveri con un lieve aumento nelle ultime 24 ore: sono 363 i pazienti in area non critica, restano 20 quelli in terapia intensiva. Scendono ancora gli attualmente positivi, e ad oggi sono poco più di 43mila i pugliesi che lottano ancora con il virus. Anche oggi i guariti totali superano i nuovi casi giornalieri.