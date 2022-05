Le macchine operative parrocchiali si stanno già mettendo in moto per le proposte estive. E proprio lo scorso sabato alcuni referenti delle parrocchie della Diocesi di Andria – Canosa – Minervino si sono ritrovati presso la comunità del Ss. Sacramento per la presentazione del Grest estivo. “C’è posto per te”: questo lo slogan scelto dal gruppo Corda, in collaborazione con la Pastorale Giovanile della diocesi: un monito per i più piccoli a ritornare a gustare la gioia dello stare insieme attorno ad un banchetto, dopo due anni di restrizioni e a condividere non solo il pane, ma la gioia e le paure che ognuno di noi porta dentro. E come ogni banchetto che si rispetti, non possono mancare antipasti, primi, secondi e dolci, un’armonia di sapori e colori che non solo rendono bello il piatto, ma piacevole il momento.

L’obiettivo è recuperare la dimensione dell’Altro dopo mesi di solitudine tra le mura domestiche. Tutte le portate, infatti, sono riconducibili al tema delle relazioni. Sedersi al tavolo significa apprezzare la bellezza dell’incontro con l’altro accettando chi ci sta accanto. E i banchetti quotidiani trovano fondamento e culmine per i cristiani nell’Eucaristia, l’unico capace di soddisfare la fame dell’uomo, che diventa forza per affrontare la vita.

“Quest’anno abbiamo voluto recuperare la dimensione delle relazioni attraverso l’immagine del banchetto. Durante i due anni di pandemia i ragazzi hanno visto soffocare le loro emozioni, si sono visti privati del rapporto con gli altri. È questo che ci ha spinto a pensare all’immagine del tavolo, sinonimo di condivisione e di festa.”- sottolinea Don Vito Zinfollino, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile.

Filo rosso dell’esperienza estiva sarà la parabola del Padre Misericordioso, oltre a tante proposte ludico-formative che accompagneranno i ragazzi in un viaggio di odori e sapori.

Le iscrizioni nelle varie parrocchie sono già aperte, non resta che accomodarsi, perché c’è posto anche per te!