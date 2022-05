Pubblichiamo integralmente la nota dell’ex assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Andria.

In questo periodo tutti parlano della necessità di mettere al centro dell’azione amministrativa azioni tese ad intercettare le potenzialità del nostro Castel del Monte al fine di ottenere ricadute stabili per la nostra città. A tal fine, mi sia consentito ricordare alcune progettualità in itinere giacenti presso gli Uffici Comunali che potrebbero essere utilizzate per la elaborazione di una progettualità più ampia che possa anche intercettare i fondi del PNRR. Attuazione del progetto “Fredericus Puer Apuliae” già presentato nell’ambito del progetto ministeriale “Cultura in Movimento”. L’idea portante del progetto è quella di costruire un percorso narrativo di valenza storico-culturale incentrato sulla figura dell’Imperatore Federico II di Svevia. La strategia individuata è quella di dedicare il principale monumento della Città, il Palazzo Ducale “Carafa”, ad attività che possano sancire in maniera esplicita e strutturata il legame tra la Città e Federico II, rifunzionalizzandolo ed allestendolo come Polo Culturale e di Formazione ispirato al “Puer Apuliæ” e complementare alle attività di valorizzazione svolte a Castel del Monte.

Gli interventi pensati in tale progettualità, si suddividono in:

realizzazione di uno Spazio espositivo polifunzionale federiciano, basato su un percorso narrativo/espositivo permanente sulla figura di Federico II, con utilizzo dei più moderni ausili e tecnologie multimediali, sulla storia dello stesso Federico II, di Castel del Monte e dei principali luoghi federiciani in Puglia;

realizzazione di un Centro Studi e formazione multidisciplinare, con allestimento di attrezzature tecnologiche, impianti e realizzazione di un Centro Studi multidisciplinare adatto all’organizzazione e ospitalità di simposi, convegni scientifici, seminari di studio sulle tematiche: studi giuridici, ricerca e innovazione, risorse ambientali;

sistema di collegamento Castel del Monte – Andria (Palazzo Ducale), Realizzazione di un percorso integrato cicloturistico Andria-Castel del Monte con partenza dalla Stazione ferroviaria di Andria, 4 aree attrezzate di sosta intermedie, e arrivo a Castel del Monte. Il percorso cittadino potrà essere integrato con gli interventi concernenti l’allestimento di sistemi info-telematici di sicurezza e connessione wi-fi da prevedere nel centro storico lungo il percorso che parte da Porta Sant’Andrea sino a giungere a Piazza La Corte – Palazzo Ducale.

Per dar corso e attualizzare l’importante progettualità sopradescritta sarà necessario procedere alla riqualificazione di Palazzo Ducale, che potrà contestualmente essere finanziata anche con l’approvazione di singoli interventi.