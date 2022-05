Nel bollettino epidemiologico odierno si dimezzano gli attualmente positivi che passano dagli oltre 86mila di ieri ai circa 45.500 di oggi, complice il dato dei negativizzati aggiornato con 40 mila guariti in più.

E’ questa la notizia più importante che arriva dall’aggiornamento della pandemia in Puglia, probabilmente un ricalcolo da parte della Regione. Quanto ai nuovi casi, oggi sono stati registrate altre 1.868 positività al Covid, a fronte di circa 15.600 tamponi effettuati. 650 quelli rilevati in provincia di Bari, 394 in quella di Lecce, 293 nel tarantino, 243 nel foggiano, 146 in provincia di Brindisi e 127 nella Bat.

Il totale dei casi da inizio pandemia sale 1.116.827. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del virus, con altri 13 morti che portano il totale a 8.433 da inizio emergenza. Scendono ancora i ricoveri: 395 i pazienti in area non critica, mentre 22 si trovano in terapia intensiva. Come detto, alla conta dei negativizzati sono stati aggiunte circa 40mila guarigioni. Un dato che dimezza gli attualmente positivi in Puglia, ad oggi 45.581 rispetto gli oltre 86mila di ieri.