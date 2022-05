Il prossimo 23 maggio 2022 suor Kathia Di Serio, dopo alcuni anni di attività di animazione missionaria in Italia, ripartirà per una nuova missione in Chapas, terra di confine nel profondo sud del Messico. Una terra di confine, nel cuore del continente americano, terra attraversata da tante contraddizioni. Terra di mezzo, luogo di scambio tra il sogno di un Nord America non sempre accogliente e di un sud del mondo impoverito e ferito da traffico di armi, sostanze e persone.

«Una missione carica di sfide e di speranza per la giovane suora Comboniana andriese –sottolinea don Adriano Caricarti parroco della parrocchia S. Cuore di Gesù– che martedì 17 maggio 2022 alle ore 19:45, nella sua parrocchia di origine, riceverà il mandato missionario dalle mani del vicario generale, don Mimmo Basile».

«La veglia di preghiera, -spiega don Riccardo Taccardi direttore dell’ufficio missionario diocesano- pensata e animata dal centro di animazione missionaria della diocesi di andria in collaborazione con l’ufficio diocesano di pastorale vocazionale e le suore missionarie comboniane, vedrà la partecipazione dei cresimandi della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Andria insieme alle loro famiglie e catechiste ed all’intera comunità parrocchiale e diocesana».

La comunità ecclesiale accompagna suor Kathia Di Serio con la preghiera affinché questa nuova missione che il Signore le affida, a nome della Chiesa, possa essere una porta aperta nella donazione a quanti vivono le tante ingiustizie e condurli all’incontro con Gesù Cristo difensore dei deboli.