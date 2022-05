Incidente questa mattina in via Castel del Monte ad Andria: un uomo di 40 anni a bordo del suo scooter di grossa cilindrata è caduto per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale giunto sul posto dopo pochi minuti. L’uomo è stato soccorso dall’intervento di una equipe sanitaria del 118 di Andria ed è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” per ulteriori accertamenti.

Al vaglio della Polizia Locale le cause della caduta avvenuta poco dopo le 9,30. Un malore, un ostacolo improvviso o una frenata le ipotesi in campo. Strada parzialmente chiusa con un senso alternato per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi.