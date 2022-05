Superato il milione di negativizzazioni in Puglia mentre sono 2880 i nuovi casi di contagio da Covid-19 mentre quasi 18mila i test effettuati e 9 i decessi confermati. I dati del bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia parlano di una pandemia che continua a restare stabile con una diminuzione di ricoveri e persone attualmente positive. 3256 i negativizzati che fanno superare la cifra tonda di oltre un milione di persone guarite. Sono poco più di 91mila, invece, coloro i quali combattono contro il virus in Puglia e di queste 498 sono quelle ricoverate nelle aree non critiche mentre sono 26 quelle in terapia intensiva.

I numeri provincia per provincia: altri 1090 casi quelli registrati nel barese mentre sono 536 a Lecce e 469 in provincia di Taranto. Segue il foggiano con 326 e Brindisi con 261 mentre chiude la BAT con 163 nuovi casi di contagio. 27 i residenti fuori regione.