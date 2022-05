Dopo l’ordinario calo dei numeri dovuto al weekend, torna a salire la curva dei contagi Covid in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla regione fa registrare 4.114 nuovi casi su quasi 22 mila test effettuati, e purtroppo altri 7 decessi a causa del virus. Quasi un terzo dei nuovi contagi sono stati rilevati nella provincia di Bari che ne conta 1.445, segue la provincia di Lecce con 846, sono 691 nel tarantino, 482 nella provincia di Foggia, 368 nel brindisino e infine 239 nella Bat. Migliora sostanzialmente la situazione negli ospedali pugliesi dove calano in maniera netta i ricoveri in area non critica, 517 rispetto ai 526 della giornata di ieri, mentre in lieve aumento i ricoveri nelle terapie intensive dove al momento lottano contro il virus 30 pazienti, + 4 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il dato degli attualmente positivi in Puglia che sono 92.802, grazie anche ai quasi 5 mila negativizzati registrati nella giornata odierna.