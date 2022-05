Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 10 maggio alle ore 18.30 ed in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2022 alle ore 18.30, per esaminare il seguente odg:

1) COMUNICAZIONE: Deliberazione della Giunta Comunale n. 75: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal Fondo di Riserva per fronteggiare impegni derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge (consultazioni referendarie 2022) dell’importo di Euro 318.000,00 (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione delle modifiche e contestuale sostituzione del Regolamento Comunale per l’assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi nell’ambito del PIP, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di C.C. n. 19 del 04.05.2020 (prot. n. 11205 del 07.02.2022);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Addizionale comunale IRPEF – Detrazione aliquote per l’anno d’imposta 2022 – Approvazione (prot. n. 0036378 del 22.04.2022);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2022 ex legge 27 dicembre 2019 n, 160 art. 1 commi 748 e ss. (prot. n. 0036386 del 22.04.2022).

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Concessione a titolo gratuito e per la durata di anni 30 del diritto di superficie su un’area di proprietà comunale per la nuova sede dell’Istituto Professionale di Stato perl’Industria e Artigianato (I.P.I.S.I.A.), in favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani. (Prot. n. 0037345 del 27.04.2022).

6) Ordini del Giorno (n. 7):

1. Dimensionamento scolastico nella città di Andria – (prot. n. 0101916 del 23.11.2021) – presentato dai consiglieri: Marmo – Del Giudice – Fisfola;

2. Servizio parcometri e situazione occupazionale degli ausiliari della sosta – (prot. n. 0008467 del 28.01.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Del Giudice – Fisfola;

3. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del grande progetto di interramento ferroviario –

(odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) – Consigliere Vincenzo Coratella;

4. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del nuovo ospedale di Andria ai sensi dell’art. 34 del Tuel – (odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) – Consigliere Vincenzo Coratella;

5. Riqualificazione e decoro del Monumento ai Caduti – (Prot. n. 0014388 del 15.02.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Fracchiolla – Del Giudice – Grumo – Fisfola – Barchetta;

6. Situazione di Crisi in Ucraina – (prot. n. 0018703 del 28.02.2022) – presentato dal Capogruppo di Fratelli d’Italia;

7. Sostegno al governo ed all’unione europea nel conflitto tra Ucraina e Russia – Condanna del conflitto in corso. (prot. n. 0020814 del 04.03.2022) presentato dal Partito Democratico.