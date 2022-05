Torna a salire il numero di tamponi in Puglia, e si rialzano anche i nuovi contagi. 4.766 secondo i dati del bollettino odierno, a fronte di circa 26mila test per la rilevazione del virus. Tornano a purtroppo a salire anche le vittime del covid, 16 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio sono 1.697 i nuovi casi in provincia di Bari, 876 in quella di Lecce, 772 nel tarantino, 529 nel foggiano, 525 in provincia di Brindisi e 313 nella Bat. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 1.076.284, mentre il conto dei morti purtroppo sale 8.309. In leggera risalita i ricoveri, soprattutto in area non critica dove attualmente ci sono 536 pazienti, 25 invece in terapia intensiva, un dato che resta piuttosto stabile. Continua la crescita dei negativizzati che fanno scendere a 100.673 gli attualmente positivi al virus, mentre i guariti totali viaggiano verso quota 1 milione.