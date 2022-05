Sono poco più di 2mila i nuovi casi registrati in Puglia, nel bollettino odierno che fa riferimento alla festività del primo maggio. Pochi tamponi e meno contagi, come avviene di consuetudine. Circa 15mila i test effettuati. 765 sono i casi attribuiti alla provincia di Bari, 456 in quella di Lecce, 259 nel foggiano, 234 nel tarantino, 227 in provincia di Brindisi e 128 nella Bat, sempre fanalino di coda sui contagi giornalieri. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.071.518. Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime con altri 8 decessi del virus. Buone notizie sul fronte sanitario. Già nel bollettino epidemiologico diramato ieri la Puglia ha fatto registrare una forte discesa del dato che afferisce ai pazienti in area non critica, 525. Oggi i ricoveri salgono a 530, mentre le terapie intensive occupate restano stabili sui 26 posti letto occupati in rianimazione. Stabile anche il dato degli attualmente positivi, ad oggi 101.626. Conseguenza del numero giornaliero dei negativizzati che ha superato di poco i nuovi contagi.