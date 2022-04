Il bollettino epidemiologico di oggi è nel segno della stabilità. Sono 4.252 i nuovi contagi registrati, a fronte di circa 25mila tamponi eseguiti. Un dato più o meno in linea con gli aggiornamenti dei giorni scorsi. Nota dolente il numero dei decessi, 17 nelle ultime 24 ore. Sul fronte contagi, 1.481 sono attribuiti alla provincia di Bari, 853 a quella di Lecce, 591 nel tarantino, 535 nel foggiano, 471 i nuovi casi in provincia di Brindisi, 267 nella Bat che si conferma fanalino di cosa sui contagi giornalieri. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.066.603, mentre i morti raggiungono quota 8.275. Stabilità dei dati confermata anche sulla situazione dei reparti covid della regione. Sono 557 i pazienti in area non critica, -1 rispetto a ieri, le terapie intensive restano a quota 27. Continuano a salire i guariti in Puglia, con un sostanziale incremento nell’ultima settimana che sta facendo scendere la conta degli attualmente positivi. Circa 5 mila i negativizzati secondo il bollettino odierno, contagi attivi che scendono a 103.543.