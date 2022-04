Dall’inizio dell’emergenza covid la Puglia ha effettuato oltre 10 milioni tra tamponi e test per il rilevamento del covid. E’ il dato complessivo impressionante fatto registrare dalla regione, un traguardo tagliato alla luce dell’ultimo bollettino epidemiologico diramato. Sono 5.478 i nuovi contagi al virus su poco più di 29mila tamponi effettuati. E’ ancora la provincia di Bari a strappare il primato dei nuovi casi odierni, 1.929 in 24 ore, circa mille nel leccese, 764 nel tarantino, 742 in provincia di Foggia, 535 in quella di Brindisi e 407 nella Bat. Il totale delle positività da inizio pandemia è di circa 970mila. Continua ad aggravarsi il conto dei decessi dopo aver contratto il virus. Sono 9 le vittime secondo i dati odierni e totale che sale a 8.063. Sul fronte sanitario i ricoveri in area non critica scendono a 673, -6 rispetto al bollettino precedente, mentre le terapie intensive sono stabili a 38 posti letto occupati in rianimazione. Continua a diminuire il conto degli attualmente positivi, ad oggi poco più di 109mila grazie a 7.500 guariti registrati nelle ultime 24 ore e che confermano la curva in discesa della pandemia in Puglia.