Sono stati circa 200 gli studenti di scuola media e superiore che hanno preso parte alla campagna educativa itinerante della Polizia di Stato “Una vita da social” sabato scorso ad Andria. Nel complesso sono stati 7 gli istituti della BAT coinvolti in una mattinata che in Largo Torneo ha completato le iniziative del tour della legalità organizzato dalla Prefettura di Barletta Andria Trani.

Virtuale è reale, prima regola da non sottovalutare mai quando ci si approccia al mondo dei social. E reale è stato l’interesse che i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato per argomenti che toccano da vicino il loro quotidiano come ci spiega la Dirigente della Polizia Postale Ida Tammaccaro. Social network ma anche cyberbullismo e revenge porn alcuni dei temi trattati con tantissime domande dei ragazzi. Utili anche alcuni consigli pratici sia per i più giovani ma anche per i genitori.