Incidente questo pomeriggio sulla complanare della Strada Provinciale 2 che collega Andria e Canosa di Puglia. Per cause tutte da accertare, un pullman ed un’auto si scontrate attorno alle ore 14.30 mentre procedevano in direzioni opposte. Ferito lievemente il conducente della vettura. Si tratta di un ragazzo che ha riportato qualche contusione, ma nulla di grave. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che ha prestato i soccorsi per poi accompagnare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria per accertamenti di rito. Illeso l’autista del pullman che fortunatamente, in quel momento, era vuoto. Si registrano danni importanti sia per il bus che per l’auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del sinistro e per gestire il traffico lungo la complanare della Sp2.