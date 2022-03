Sono 6.464 i nuovi casi di positività al Covid su 31.485 test eseguiti, con un tasso di infezione pari al 20,5%. Quattro i decessi.

Sono 102.486 (ieri 99.911) le persone attualmente positive, 562 (ieri 570) quelle ricoverate in area non critica, 27 (ieri 28) in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 1.850, Bat 411, Brindisi 590, Foggia 731, Lecce 2.139, Taranto 678, residenti fuori regione 49, Provincia in definizione: 16.