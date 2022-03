Il primo giorno di primavera si inaugura con la XXVII edizione della “Giornata della Memoria e dell’impegno per le vittime di mafia”. A tal proposito, la scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri, lunedì 21 marzo alle ore 10.30, promuoverà un evento dedicato al valore educativo della cultura della legalità nella nostra comunità locale.

Tra gli ospiti d’eccezione dell’iniziativa e in collegamento con l’istituto, ci sarà la prof.ssa Tiziana Palazzo, moglie del giurista biscegliese Sergio Cosmai – direttore del carcere di Cosenza – vittima di un agguato ad opera della ‘ndrangheta nel 1985. Saranno anche presenti : il referente del Presidio di Libera della città di Andria, l’avv. Michele Caldarola, alcune autorità locali nelle persone delle assessore alla Persona e al Futuro Dora Conversano e Viviana Di Leo , la referente d’istituto per la Legalità,prof.ssa Marina Greco, e docenti e alunni delle classi terze.

L’iniziativa vuole valorizzare il tema promosso per questa edizione dall’Associazione “Libera Contro le Mafie”: “Terra mia. Coltura I Cultura”, uno slogan che pone l’ attenzione al nostro modo di essere cittadini globali nei contesti in cui viviamo e alla cura della terra che abitiamo. Coltura e cultura , un binomio che sottende due significati quasi interscambiabili di coltivazione e sapere, come nutrimento delle coscienze e conoscenza delle proprie radici.

Gli studenti apriranno una finestra di dialogo con tutti gli ospiti presenti, attraverso la presentazione e l’approfondimento delle biografie delle persone che hanno sacrificato la loro vita al contrasto delle mafie operanti nel territorio regionale e nazionale.

Una giornata di forte impatto emotivo per gli studenti che va a conciliarsi con i percorsi di educazione al senso della giustizia e alla legalità come stimolo per i giovani a conoscere e respingere i pericoli e le seduzioni dell’illegalità.

L’iniziativa ha un’impronta legata alla condivisione, pertanto la diretta dell’evento, che si terrà nel plesso Dante Alighieri di via Ospedaletto, sarà trasmessa e visibile al pubblico in tempo reale sul canale Facebook della scuola (https://www.facebook.com/vittorioemanueleiiidantealighieri ).