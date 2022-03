L’indice di positività torna a salire, i nuovi casi sono in aumento. La Puglia deve fare i conti con l’andamento della pandemia che riprende a crescere, così come sta accadendo a livello nazionale. Sono 8.559 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, oltre 42mila i tamponi effettuati. Il tasso di positività sale 20%. Sono le province di Bari e Lecce a rilevare il maggior numero di casi odierni: 2.500 nel capoluogo pugliese, 2.683 nel leccese. 1.014 positivi sono in provincia di Foggia, 845 in quella di Brindisi, 831 nel tarantino, e 601 nella Bat. 67 i casi di residente fuori regione, 18 in via di definizione. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 814.428. Dopo i 17 decessi di ieri, oggi la Puglia fa registrare altre due vittime.

Tornano a salire anche i ricoveri: 550 i posti letto occupati in area non critica, 27 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono guarite poco meno di 4 mila persone per un totale di 714.487 negativizzati da inizio emergenza sanitaria. Di conseguenza continuano a salire gli attualmente positivi, ad oggi 92.101. La risalita della curva dei contagi in Puglia è certificata dai dati raccolti dalla Fondazione Gimbe: nell’ultima settimana è stato registrato un aumento del 37,7% rispetto a quella precedente. L’auspicio è che il dato non comporti un nuovo incremento considerevole dei ricoveri.