Oltre 20 ricoveri in meno tra area medica ed area critica ed una discesa, questa volta ancor più marcata, di attualmente positivi e nuovi casi di contagio. E’ questa la sintesi del bollettino epidemiologico sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia che registra oggi 3834 nuovi casi di contagio su oltre 30mila test effettuati. Si registrano anche 14 decessi ma le buone notizie, come detto, arrivano dalle persone ricoverate: quelle in area non critica scendono a 708 mentre in terapia intensiva si arriva a 48 sfiorando ormai il 10% dei posti letto totali disponibili.

Le persone attualmente positive sono poco più di 84mila grazie anche ai quasi cinquemila negativizzati in un solo giorno. Bari e Lecce restano le province con il maggior numero di contagi: rispettivamente si registrano altri 1090 e 1031 nuovi casi. Segue il foggiano con 634, la provincia di Taranto con 475, Brindisi con 289 e chiude la BAT con 269 nuovi contagi. Si registrano ancora 32 nuovi casi di residenti fuori regione. L’incidenza di casi ogni 100mila abitanti resta attorno ai 700.