Sono circa 150 gli autotrasportatori provenienti dalle province di Bat, Foggia e Bari che questa mattina hanno dato il via allo loro forma di protesta pacifica in una stazione di servizio della Strada Provinciale 231 tra Andria e Corato. Diversi i punti sul tavolo della discussione e che i manifestanti vorrebbero sottoporre all’attenzione dello Stato, per far valere i propri diritti. Tra i problemi non c’è solo il costo del gasolio, che costringe ciascuno di loro a pagare un pieno circa 1.200 euro, almeno 200 euro in più rispetto al passato, ma anche tanti altri disagi. Obiettivo unire le intenzioni di tutti e battersi per la causa prima che sia troppo tardi.

Tra le altre criticità anche il duro lavoro dei frigoristi, costretti a subire orari di lavoro a loro dire «strazianti» per poi ritrovarsi, una volta raggiunta la destinazione, a dover anche scaricare la merce, compito che non spetta loro. Il risultato è una sicurezza che viene meno nei confronti della categoria.

E poi ancora il nodo dei costi dell’autostrada.

Il sit-in continuerà per almeno 4 giorni. Se non ci sarà un tavolo per la discussione di tutti i temi, la manifestazione proseguirà, se necessario anche in altre modalità.

Il servizio.